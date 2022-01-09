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Утренний рейс из Москвы в Нур-Султан вылетел с задержкой более чем на 15 часов

Борт должен был отправиться из Домодедово еще в 09:20 мск 8 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Утренний рейс казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" из Москвы в Нур-Султан вылетел с задержкой более чем на 15 часов.

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По расписанию борт должен был отправиться из Домодедово еще в 09:20 мск 8 января, однако в связи с поздним прибытием самолета в обратном направлении он вылетел только в 00:46 мск 9 января. "Время в пути составляет порядка 3 часов 15 минут", - сообщил ТАСС представитель международного аэропорта города Нур-Султан.

Ранее пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что в субботу, 8 января, аэропорт Нур-Султана планировал выполнить шесть международных рейсов, еще четыре рейса отменили.

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