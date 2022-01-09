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Власти Казахстана рекомендуют СМИ в день траура воздержаться от развлекательных материалов

Министерство информации и общественного развития республики распространило рекомендации по регламенту работы СМИ 10 января

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана распространило рекомендации по регламенту работы СМИ в день национального траура 10 января. Ведомство рекомендует воздержаться в этот день от развлекательных и рекламных материалов.

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"В течение дня национального траура со всех страниц всех интернет-ресурсов СМИ и государственных органов предлагается убрать любые рекламные баннеры, развлекательные и интерактивные элементы. Рекомендуется отключить звуковое сопровождение интернет-ресурсов, если подобное имеет место", - говорится в рекомендациях министерства, опубликованных в воскресенье.

Кроме того, рекомендуется всем СМИ (печатным, интернет-ресурсам, теле- и радиоканалам) воздержаться от размещения материалов развлекательного характера в день траура.

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