Александр Ширвиндт и Лев Лещенко выступят на концерте, посвященном Андрею Миронову

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Песни из кинофильмов, спектаклей, мультфильмов, а также редкие записи Андрея Миронова прозвучат 14 января в Московском театре мюзикла. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба театра.

Вечер будет посвящен 80-летию со дня рождения артиста.

"В 2021 году не удалось отметить юбилей выдающегося артиста должным образом по всем понятным причинам. 14 января мы восполним этот пробел, - пояснил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой, который станет ведущим концерта. - Учитывая именно музыкальное дарование Андрея Александровича, концерт в единственном в России театре мюзикла кажется наиболее логичным - для музыкального театра и кино он был просто находкой. Кроме того, так захотела вдова артиста Лариса Ивановна Голубкина, которая отметила, что именно в этих местах, ныне Тверском районе столицы, прошли детство и юность Андрея Миронова".

Главной задачей концерта будет "максимально приблизиться к творчеству и жизни великого русского артиста", говорит режиссер вечера Любовь Гречишникова. "Поэтому будут выступать те люди, которые долгие годы были рядом с ним - творили, работали, дружили. И, конечно, артисты более молодого поколения, которых не перестает волновать загадка творчества Андрея Миронова. Они будут говорить от имени самого артиста и тех, кто создавал музыку и тексты его знаменитых песен, режиссеров фильмов и спектаклей, в которых он принимал участие", - привели в пресс-службе театра слова постановщика.

На сцену выйдут артисты Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Лариса Голубкина, Леонид Каневский, Владимир Машков, Николай Фоменко, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, певцы Лев Лещенко, Полад Бюльбюль оглы, альтист и дирижер Юрий Башмет, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и другие. Вечер пойдет в сопровождении камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

Андрей Миронов (1941-1987) - народный артист РСФСР, актер Московского театра сатиры (1962-1987). Снимался в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Двенадцать стульев", "Бриллиантовая рука" и других.