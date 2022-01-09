Число заболевших ковидом в России за неделю оказалось минимальным с июня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с июня 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 2 по 9 января штаб зарегистрировал 112 883 случая заражения - почти на 22,7% меньше, чем неделей ранее. В последний раз меньше заболевших в стране выявляли с 14 по 20 июня 2021 года, когда было зафиксировано 108 139 инфицированных.

Число выздоровевших на этой неделе оказалось меньше, чем на предыдущей, - 162 873 против 264 268. Однако оно по-прежнему превышает количество новых случаев.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось за семь дней примерно на 8%. Сейчас, по информации штаба, в стране лечатся 647 774 человека, что является минимумом с 2 октября прошлого года.

Смертность из-за инфекции продолжает снижаться: за последние семь дней штаб зарегистрировал 5 645 летальных исходов - более чем на 10% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Число умерших стало минимальным с сентября, следует из подсчетов ТАСС.