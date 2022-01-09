Выезд из Сочи затруднен из-за последствий оползня на федеральной трассе

СОЧИ, 9 января. /ТАСС/. Федеральные автодорожники обратились к водителям с просьбой заранее планировать время в пути при выезде из Сочи в связи с последствиями оползня, который повредил участок федеральной трассы А-147. Возможны пробки на фоне введенного реверса, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

4 января на 160-м км федеральной трассы А-147 из-за обильных дождей сошел оползень. Часть дорожного полотна оказалась разрушена.

"Заканчиваются новогодние праздники, и гости Сочи начинают постепенно покидать курорт. Федеральные дорожники обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать время в пути, учитывая возможный затор на трассе А-147 в районе 160-го км, между Дагомысом и Лоо, где введено реверсивное движение", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте проводятся геологические и геодезические изыскания. Специалисты рекомендуют выезжать из Сочи утром или вечером, чтобы не создавать заторы.