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Протесты в Казахстане

Аэропорт Махачкалы приостановил рейсы в Казахстан

Решение приняли в связи с протестами в Казахстане

МАХАЧКАЛА, 9 января./ТАСС/. Авиарейсы из аэропорта Махачкалы в Казахстан временно приостановлены. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в аэропорту Махачкалы.

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"Выполнение рейсов из Махачкалы в Казахстан приостановлено",- сказал собеседник агентства.

Регулярное авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном, которое было приостановлено из-за ковидных ограничений, возобновилось в декабре прошлого года. Первый рейс из Махачкалы в Актау прибыл 25 декабря.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой.

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