В Сочи на праздники отдохнули более 270 тыс. туристов

СОЧИ, 9 января. /ТАСС/. Более 270 тыс. гостей посетили Сочи в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе администрации города. Это почти на 10% больше, чем прогнозировалось.

"Сочи за новогодние каникулы принял более 270 тыс. туристов. Праздники прошли при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Координацией работы всех служб города и обеспечением безопасности занимался межведомственный оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Изначально прогнозировалось, что город примет порядка 250 тыс. гостей. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, загрузка средств размещения горного кластера составила около 90%, в среднем на курорте - 76%. Мэр утверждает, что благодаря слаженной работе городских служб и ведомств удалось "сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на курорте".

В праздничные дни было куплено 155 тыс. ски-пассов, арендовано 110 тыс. единиц горнолыжного снаряжения. Самыми популярными объектами посещения в городе стали парк "Ривьера", Дендрарий, башня на горе Ахун и Скайпарк. Их посетили около 160 тыс. человек.

"В дни новогодних праздников аэропорт Сочи принимал в среднем в день около 14 тыс. пассажиров. Через пост Магри ежесуточно взъезжали более 6 тыс. автомобилей. Каждый день в сторону горного кластера железнодорожный транспорт перевозил более 2 тыс. пассажиров. Еще около 1,5 тыс. пассажиров доставляли на курорты автобусы. Для удобства гостей Сочи был запущен новый автобусный маршрут №777 от аэропорта до горнолыжных курортов", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса региона был 2019 год, когда край принял 17,3 млн туристов. В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли, кинотеатров, театров, массовых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов. Продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или тех, кто не переболел ковидом.