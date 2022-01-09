Количество онлайн-посетителей Музея Победы выросло в три раза в 2021 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Посещаемость официального сайта Музея Победы за минувший год увеличилась более чем в три раза. В 2021 году количество уникальных посетителей превысило 1,8 млн человек, в 2020 году их было около 600 тыс., сообщила в воскресенье пресс-служба музея.

"Мы ведем значительную часть своей деятельности в онлайн-формате. Музей вышел в интернет-пространство еще до пандемии, а ситуация с антиковидными ограничениями лишь дала толчок к дальнейшему развитию. У нас успешно реализуются многочисленные онлайн-проекты - экскурсии, выставки, мероприятия", - привели в пресс-службе слова директора музея Александра Школьника.

Согласно сообщению, с начала года онлайн-экскурсии посетили около 20 тыс. пользователей. Популярностью пользуются обзорная экскурсия по экспозиции "Подвиг народа", викторина для кадетов седьмых классов "Историческое путешествие". За год на сайте музея было размещено 12 новых выставочных проектов, проводились конкурсы и флешмобы. Создано свыше 80 онлайн-программ, посвященных памятным датам.

Также музей сообщает об увеличении аудитории своего Youtube-канала, который приобрел в прошлом году более 20 тыс. новых подписчиков.