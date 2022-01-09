Синоптики выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде в Московском регионе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра в воскресенье распространили экстренное предупреждение об ожидающемся сильном снегопаде в Москве и Подмосковье с 19:00 9 января по 12:00 мск 10 января.

"В Москве и Московской области сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица", - говорится в предупреждении. Отмечается, что непогоду будет сопровождать восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В столице и по области объявлен желтый уровень погодной опасности. В метеошкале данный цвет обозначает потенциально опасную погоду. В Московском регионе это связано со снегом и обледенением, а также метелью, гололедицей и снежными заносами на дорогах.

Столичный комплекс городского хозяйства, как утверждает его официальный Telegram-канал, к непогоде готов: "Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников". Особое внимание коммунальщики уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам. К водителям обращена просьба быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. С аналогичной просьбой через свой Telegram-канал к водителям обратился и транспортный комплекс мегаполиса, призвав "соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны".

Минтранс области также отчитался о готовности дорожных служб к предстоящей непогоде. "Уборка и очистка проезжей части и тротуаров будет проводиться в соответствии с регламентами сроками", - заверил министр Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба ведомства. По его утверждению, в области подготовлено свыше 2,6 тыс. единиц спецтехники, из них порядка 1,7 тыс. для уборки региональных и муниципальных дорог, еще 920 машин - для содержания федеральных трасс. В ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам вне населенных пунктов - "обязательно использовать на одежде световозвращающие элементы".

Гиперболическая точка

В настоящее время столбики термометров в столице показывают минус три градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, помимо Москвы и Подмосковья интенсивный снегопад ожидается в шести регионах Центральной России. В столичном регионе сугробы вырастут на 10-15 см. "Центр европейской России, Москва в частности, окажется в гиперболической точке. Это такая сложная синоптическая ситуация, когда с востока и запада мощный антициклон, а с юга и севера - циклоническая деятельность превалирует", - сказал ТАСС Вильфанд.

Этой ночью синоптики ожидают до минус восьми градусов в мегаполисе и до минус 11 градусов по области. Днем 10 января в Москве - минус четыре-шесть градусов, по области до минус девяти градусов.