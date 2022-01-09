Из Алма-Аты самолетами Минобороны России вылетели 1 422 человека

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ 9 января взяли на борт из Алма-Аты 1 422 человека, пожелавших вернуться на родину, всего из Казахстана вылетели 13 рейсов.

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Об этом говорится в воскресенье в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"9 января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1 422 человека. На 17:00 мск два самолета сели в аэропорту "Чкаловский", - говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили, что горячая линия ДСКЦ МИД России (+7 495 695 4545) для помощи находящимся в Казахстане гражданам РФ продолжает работу.