Третий самолет Минобороны доставил в Москву из Казахстана еще 100 россиян

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сказали в военном ведомстве.

На данный момент в Москву доставлены 300 человек. Как сообщили в МИД РФ, в воскресенье из Алма-Аты 13 рейсами самолетов Минобороны вылетели 1 422 человека.