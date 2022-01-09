{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Третий самолет Минобороны доставил в Москву из Казахстана еще 100 россиян

На данный момент в российскую столицу доставлены 300 человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сказали в военном ведомстве.

На данный момент в Москву доставлены 300 человек. Как сообщили в МИД РФ, в воскресенье из Алма-Аты 13 рейсами самолетов Минобороны вылетели 1 422 человека.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Президент Абхазии отбыл в РФ на плановое медобследование
Аслан Бжания последний раз на плановом обследовании в РФ был в марте 2021 года
Читать полностью