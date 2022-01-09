Четвертый самолет Минобороны РФ доставил в Москву еще 100 россиян из Алма-Аты

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Четвертый самолет Минобороны РФ доставил в Москву еще 100 россиян, эвакуированных из Казахстана.

Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сказали в министерстве.

На данный момент в Москву доставлены 400 человек. Как сообщили в МИД РФ, в воскресенье из Алма-Аты 13 рейсами самолетов Минобороны вылетели 1 422 человека.