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Авиарейс из Симферополя в Москву задерживается на 12 часов

Причины переноса времени вылета не сообщаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Самолет, следующий из Симферополя в Москву, задерживается на 12 часов. Рейс планируется отправить в 02:00 10 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Подтверждаем задержку вылета одного из дневных рейсов в Москву. Пассажиры находятся в терминале, с ними работают представители авиакомпании. Планируется, что рейс вылетит в Москву в 02:00 10 января. Причину задержки вылета необходимо уточнять у перевозчика", - сказал представитель аэропорта.

По информации онлайн-табло, рейс "Аэрофлота" должен был вылететь в Москву в 14:10 по московскому времени. О причинах задержки не сообщается.

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