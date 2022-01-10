ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Роспатент признал незаконной регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра", одноименного с городским праздником, который проводится во Владивостоке около 20 лет, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

День тигра - российский праздник, широко отмечаемый во Владивостоке с 2000 года. Цель мероприятий - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы. В мае 2021 года фонд "Феникс" получил исключительное право на товарный знак "День тигра", что обязало все организации, которые хотят провести этот праздник, заключать соглашение на использование товарного знака. Администрация Владивостока подала обращение в Роспатент с просьбой признать незаконной его регистрацию.

"Регистрация товарного знака "День тигра" фондом "Феникс" признана незаконной. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по результатам рассмотрения обращения администрации Владивостока. <...> Теперь администрация Владивостока и все жители города вновь получили право свободно, без согласования с фондом "Феникс", отмечать этот любимый всеми общегородской праздник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фонд вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.