В Алма-Ате возобновили работу проводного и мобильного интернета

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Доступ к проводному и мобильному интернету в Алма-Ате возобновлен после нескольких дней отсутствия. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС одна из жительниц города.

"В Алма-Ате уже дали [интернет], мобильный в том числе", - сказала она. По ее словам, работает в том числе электронная почта и YouTube.

Как убедился корреспондент ТАСС, доступ к мобильному интернету появился и в столице республики, подключение к проводному возобновилось несколько часов назад.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.