Муниципальное образование "Город Биробиджан" возглавил 23-летний Антон Болтов

ТАСС, 10 января. Председатель городской думы Биробиджана 23-летний Антон Болтов приступил к исполнению обязанностей главы муниципального образования "Город Биробиджан" после отставки Александра Головатого. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Антон Болтов исполняет обязанности главы муниципального образования. Обязанности главы мэрии исполняет первый заместитель по вопросам ЖКХ Константин Ананьев", - сказали в администрации Биробиджана. Ананьев руководит мэрией и решает все хозяйственные вопросы. Головатый совмещал эти должности.

Согласно уставу Биробиджана, председатель гордумы исполняет обязанности главы образования в период отсутствия мэра и до выборов нового. 23-летний Болтов был избран на пост председателя гордумы в декабре прошлого года, он был руководителем общественной организации "Молодая гвардия" в ЕАО, имеет опыт руководства в региональном исполкоме "Единой России".

В администрации ТАСС уточнили, что сроки подачи заявления на должность мэра еще не определены, но будут известны в ближайшее время.

Глава Биробиджана Александр Головатый подал в отставку в середине декабря. Он написал соответствующее заявление по собственному желанию. Головатый стал мэром Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в ЕАО.