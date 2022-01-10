В Удмуртии в 2021 году отремонтировали 27 домов культуры

ТАСС, 10 января. Ремонт 27 домов культуры провели в Удмуртии в 2021 году, из них два капитально отремонтировали по нацпроекту "Культура", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минкультуры республики.

"В Удмуртии в 2021 году отремонтировано 27 домов культуры. Из них в двух учреждениях прошел капитальный ремонт в рамках национального проекта "Культура" - это дом культуры в селе Большой Жужгес Увинского района и Дом дружбы народов в поселке Игра", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на работы направили 37,8 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. "В 2022 году ремонтные работы в учреждениях культуры республики продолжатся. В 21 муниципальном образовании будут обновлены дома культуры", - добавили в пресс-службе.

Также в 2023 году по нацпроекту планируется открыть три новых ДК: в селах Нечкино и Галаново, а также в деревне Нижний Сырьез. Всего в 2022 году на развитие сферы культуры в Удмуртии планируется направить более 423 млн рублей.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.