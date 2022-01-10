Московские врачи поставили более 3 млн диагнозов с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 3 млн предварительных диагнозов с помощью сервисов на основе искусственного интеллекта поставили врачи в московских поликлиниках за 2021 год. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В московских поликлиниках уже более года работает система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). За 2021 год с помощью сервисов на основе искусственного интеллекта врачи поставили более 3 млн предварительных диагнозов. Сервис помогает анализировать жалобы пациентов и таким образом экономит время и повышает точность диагностики. Также после постановки диагноза система помогает автоматически сформировать направления на диагностику, благодаря чему врач в 10 раз сокращает время на оформление назначений", - говорится в сообщении.

Проанализировав жалобы, внесенные врачом в систему на приеме, цифровой помощник предлагает терапевту выбрать один диагноз из трех наиболее вероятных, при этом не ограничивая решение врача. Терапевт может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный. После постановки предварительного диагноза врач направляет пациента на диагностику и назначает ему исследования или консультации у специалистов узкого профиля. На этом этапе СППВР предлагает воспользоваться другим своим сервисом - пакетными назначениями с необходимым набором лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций с узкопрофильными специалистами для подтверждения предварительного диагноза.

Развитие цифровых сервисов уменьшает рутину в работе врачей и обращает их внимание на важные детали в анамнезе пациента, которые можно было не заметить без анализа нейросети. Также сервис позволяет избежать повторного назначения на одно и то же исследование.