В Крыму коронавирус за сутки подтвердился у 66 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 66 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава. Этот прирост заболеваемости на уровне показателя 27 марта, когда было зарегистрировано такое же количество случаев заражения.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за 9 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 681 положительный на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 2 484 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, за все время пандемии - 119 047.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель снижается, накануне сообщалось о 68 заразившихся.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января сняли запрет на зрелищные мероприятия в заведениях общепита, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения отдельных организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.