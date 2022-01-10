Катки фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве продолжат работу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Все 18 бесплатных катков в центре и округах Москвы продолжат работу после завершения традиционного зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Девятого января в столице завершился традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", благодаря которому москвичи и туристы смогли познакомиться с праздничными традициями, купить подарки родным и друзьям, а также покататься на коньках и каруселях и поиграть в керлинг. И теперь важная новость для всех поклонников зимних видов спорта: все 18 бесплатных катков в центре Москвы и округах продолжат свою работу", - отметили в пресс-службе.

Так, например, будут открыты бесплатные катки, расположенные на площади Революции, Коптевском бульваре, вл. 18, в сквере по улице Хачатуряна и Олонецкому проезду, на улицах Городецкая, вл. 1, Святоозерская, вл. 1, Вешняковская, вл. 1, в сквере у Гольяновского пруда, на улице Теплый стан, вл. 1Б и других. Катки в будние дни ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные - с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.

"Ледовые катки любимого всеми зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой", - цитирует пресс-служба оргкомитета руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка.

Катание организовано по сеансам. Проход на катки осуществляется по предварительной регистрации. Сделать это можно на сайте "Московские сезоны" и через приложение "Московские сезоны". На лед могут выйти дети старше трех лет, до 14 лет их должны сопровождать взрослые. В целях профилактики коронавирусной инфекции в зале проката можно находиться только в маске.

"Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В этом сезоне он проходил с 10 декабря по 9 января на 27 площадках в центре и округах столицы. Посетителям была предложена разнообразная торговая и гастрономическая программа.