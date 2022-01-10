Пассажиропоток в аэропорту Анапы в праздники вырос на 50%

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Анапы по итогам новогодних праздников превысил 53,5 тыс. пассажиров, что на 51% больше, чем в тот же период в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы ООО "Аэродинамика" в понедельник.

"Международный аэропорт Анапа в период новогодних праздников и Рождества, с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, обслужил 53 615 пассажиров. Это на 21% больше, чем планировалось принять по данным прогноза-2021 и на 51% больше, чем в период новогодних праздников 2020-2021 годов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что количество прилетевших в Анапу пассажиров увеличилось на 48% по сравнению с показателем 2021 года за счет увеличения количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург. За время новогодних праздников аэропорт Анапы в общей сложности обслужил 192 рейса.