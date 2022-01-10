В России ежегодно будут обучать плаванию не менее 500 тыс. детей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Плаванию планируется обучать не менее 500 тыс. детей ежегодно, начиная с 2022 года, следует из подготовленной правительством концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Реализация концепции обеспечит достижение следующих результатов: <…> обучение плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку в рамках межведомственной программы "Плавание для всех" не менее 500 тыс. детей (из числа детей, не умеющих плавать) ежегодно, начиная с 2022 года", - говорится в документе.

Кроме того, в более чем половине субъектов РФ к 2024 году и во всех регионах к 2030 году планируется внедрить образовательные программы по направлению "Спорт", которые будут реализовываться региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Такие центры будут созданы с использованием опыта образовательного фонда "Талант и успех". Также планируется создание центров раннего физического развития детей во всех субъектах России: не менее чем 85 к 2024 году и не менее чем 170 - к 2030 году.

Как следует из документа, к 2024 году в каждой школе должен быть создан свой спортивный клуб. Планируется их систематическое участие в соревнованиях школьных спортивных лиг, работа которых предполагается во всех субъектах РФ.

Концепция направлена на широкое вовлечение детей в систематические занятия спортом, реализацию их права на физическое развитие, воспитание и образование, формирование и укрепление их здоровья, продление в перспективе их активного долголетия, развитие способностей и талантов детей. Она также ориентирована на укрепление конкурентоспособности российского спорта, повышение обороноспособности страны и ее устойчивое развитие.