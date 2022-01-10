В Петербурге число записей на вакцинацию в период новогодних праздников выросло на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Петербуржцы стали активнее записываться на вакцинацию от коронавирусной инфекции в период минувших выходных дней - с 3 по 9 января записавшихся оказалось более 25 тыс., это больше чем на треть за предыдущий семидневный интервал. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Начиная с 3 января число записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге возросло. Если до 3 числа за семидневный интервал мы фиксировали примерно 17 тыс. записей, то за неделю 17 тыс. жителей записывались на вакцинацию, то за период с 3 по 9 января записавшихся оказалось на 7,8 тыс. больше. То есть фактически на треть больше записавшихся на вакцинацию людей. Могу сказать, что всего за праздничные дни было вакцинировано 26 тыс. человек - это те, кто пришли на вакцинацию первично", - сказал Лисовец.

Он также отметил, что год для медицинских работников Санкт-Петербурга начался относительно благоприятно. Нагрузка как на амбулаторную сеть, так и на стационарную не была чрезмерной в период новогодних праздников. Более того - ее стало меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Мы организовали планомерную работу еще до праздничных дней, определив дежурные учреждения, в которых будут оказывать медицинскую помощь в неотложной форме", - отметил Лисовец.

Со старта массовой вакцинации в Санкт-Петербурге первым компонентом привились 2 279 046 человек. За минувшие сутки полный цикл вакцинации завершили 5 516 человек, всего более 2,7 млн. В городе продолжают действовать 190 пунктов вакцинации, запас вакцины составляет 907 955 доз.