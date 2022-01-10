Мэрия Москвы не согласовала акцию в память о Маркелове и Бабуровой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы запретили проводить шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщил организатор акции Кирилл Медведев.

"Мэрия не согласовала это памятное шествие, сославшись на указ мэра об ограничении массовых мероприятий. Мы приглашаем всех на возложение цветов, не требующее согласования, в память о Маркелове, Бабуровой и других жертвах неонацизма. Оно запланировано на 19:00 19 января по адресу: Пречистенка, 1", - сказал он.

Ранее Медведев и Михаил Лобанов подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 19 января антифашистского шествия.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. До начала пандемии в Москве регулярно проходили шествия от Тверского бульвара до Пречистенки в память об убитых.