Смертность от коронавируса на Ставрополье сократилась в четыре раза с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Смертность от последствий коронавируса в Ставропольском крае сократилась в четыре раза с начала января 2022 года. В регионе снижается загруженность ковид-госпиталей, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

"Ситуация с COVID-19 в регионе постепенно стабилизируется. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, за прошедшие новогодние каникулы снизилось в четыре раза. Загруженность ковид-госпиталей также уменьшается, и количество занятых коек составляет около 38%", - написал он на своей странице в Instagram.

Как пояснили журналистам в пресс-службе губернатора края, эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как стабильная. Кроме того, снижается количество пациентов с тяжелым течением болезни. В ковид-госпиталях региона развернуто 3 770 коек для лечения пациентов.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса. По информации краевого Минздрава, полностью завершили вакцинацию 1 002 964 жителя Ставрополья, первый компонент вакцины получили 1 212 817 человек. Для формирования коллективного иммунитета в крае необходимо привить еще как минимум 500 тыс. человек.

По данным краевого оперативного штаба, в Ставропольском крае за последние сутки ковид подтвердился у 198 человек. Общее число заражений достигло 127 755. С начала пандемии в крае выздоровели 106 864 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае с начала пандемии умерли 6 228 пациентов. Лечение в стационаре получают 2 329 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 352 человека.