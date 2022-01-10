Трафик на Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на 6%

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Более 109 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту в период с 30 декабря по 9 января, это на 6% выше прошлогодних показателей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"Почти 109 тыс. автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив в период с 30 декабря по 9 января, что на 6% превышает аналогичные показатели 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем трафика распределился практически равномерно: более 54 тыс. автомобилей проследовало на полуостров и столько же - на материк. "Среднесуточная интенсивность в указанный период составляла около 10 тыс. автомобилей. Максимальный суточный трафик установлен 8 января: более 12 тыс. автомобилей, минимум интенсивности зафиксирован в пятницу 1 января, когда по мосту проехало около 4 тыс. машин в обе стороны", - отметили в пресс-службе.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" уточнил, что средняя загрузка отелей и санаториев составила 65-70%, несколько объектов были загружены более чем на 85%, а в новогоднюю ночь загрузка превысила 90%. "При этом не прекращались ежедневные мониторинговые мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники министерства курортов и туризма Республики Крым проверяли соблюдение требований Роспотребнадзора в отелях и санаториях в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории, Саках, замечаний нет. Отмечу, что ни в новогодние праздники, ни в летний период в течение прошедших двух лет на территории средств размещения не было допущено ни одной серьезной вспышки заболевания, вакцинировано более 80% персонала в отелях и санаториях и до 100% сотрудников ресторанов на их территории", - написал он.

Цены в отелях и санаториях Крыма в 2022 году были сопоставимы со стоимостью прошлых новогодних праздников, рассказал ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. При этом люксовый сегмент традиционно на праздники, как и в высокий курортный сезон, занят до 100%, отметил он. "Но ценообразование на сезон 2022 на данный момент в большинстве средств размещения только формируется", - добавил Волченко.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.