В Сочи планируют построить коллектор и переключить порядка 4 тыс. горожан на новую сеть

СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Новый магистральный коллектор планируют построить в микрорайоне Соболевка в Сочи, что позволит подключить к новой сети порядка 4 тыс. жителей, а также повысить экологическую защиту Черного моря. Об этом сообщил ТАСС директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

Микрорайон Соболевка активно застраивается частными и многоквартирными домами последние несколько лет, при этом существующие сети городской канализации расположены вне границ района застройки. Они работают на полную мощность при изношенности в 85%.

"Прокладка нового магистрального коллектора в Соболевке позволит переключить порядка 4 тыс. горожан на новую сеть, активно развиваться микрорайону, в том числе улучшать действующую инфраструктуру, а также повысить экозащиту акватории Черного моря", - сказал Денисов.

Канализационные стоки в районе отводятся на очистные сооружения соседнего района по коллекторам разного диаметра. Вместе с тем есть случаи, когда жители сбрасывают отходы в выгребные ямы или на рельеф местности.

Трасса существующего коллектора проходит в труднодоступных местах, его содержание и устранение аварийных ситуаций затруднены. По словам Денисова, если в районе не создадут новый коллектор, то эксплуатация действующих сетей грозит авариями с разливом неочищенных вод. Планируется, что к проектированию нового объекта приступят в 2023 году. Протяженность коллектора составит чуть больше 2 км, работы намерены провести в рамках программы по развитию курорта.