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Пандемия COVID-19

Вакцина Pfizer против омикрон-штамма будет готова в марте

Генеральный директор компании Альберт Бурла пояснил, что на данный момент неясно, есть ли необходимость в специально адаптированной прививке, однако Pfizer заранее подготовит некоторые объемы, реагируя на спрос
© Jens Schlueter/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Вакцина американской компании Pfizer, адаптированная к омикрон-штамму коронавируса, будет готова в марте 2022 года. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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"Эта вакцина будет готова в марте. Мы уже начинаем производство некоторого числа доз, беря на себя риски", - приводит телеканал CNBC его слова. Бурла пояснил, что на данный момент неясно, есть ли необходимость в специально адаптированной прививке, однако компания заранее подготовит некоторые объемы, реагируя на спрос со стороны ряда стран.

"Мы надеемся, что сможем достигнуть чего-то более эффективного в плане защиты от инфицирования, поскольку защита от госпитализации и тяжелого протекания [болезни], которую дают нынешние прививки, находится на приемлемом уровне при условии, например, вакцинации третьей дозой", - сказал гендиректор Pfizer.

В декабре главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что нет необходимости в вакцинации третьей дозой, специально адаптированной к новому варианту коронавируса, поскольку "обычные бустерные прививки прекрасно справятся с этой задачей".

В понедельник интервью CNBC также дал глава компании Moderna Стефан Бансель. Он заявил, что вакцина Moderna, адаптированная к омикрон-штамму, будет готова осенью этого года.

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