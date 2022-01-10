На Украине подросткам намерены платить $37 за вакцинацию

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу выплаты 1 тыс. гривен ($37) прошедшим полный курс вакцинации гражданам в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом в понедельник сообщили в офисе украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. гривен в рамках программы "eПоддержка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте офиса.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже более 6,7 млн взрослых граждан подали заявки на получение 1 тыс. гривен в рамках этой программы. Выплаты осуществляются на виртуальные платежные карты в приложении "Дия" (украинский аналог "Госуслуг"), средства можно потратить на книги, абонемент в спортзал, билеты в учреждения культуры, билеты для путешествий внутри страны. "На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд гривен ($218 млн). В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд гривен ($36,3 млн), из этой суммы на книги израсходовано 35% средств, кино - 29%, железнодорожные билеты - 13%, театры - 12%, спортклубы - 7,5%. Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет", - уточнил он.

На совещании отмечено, что на Украине "показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику". Минздрав планирует организовать около 800 мобильных бригад для вакцинации в сельской местности. В свою очередь в правительстве заявили, что его сотрудники будут вакцинированы бустерной дозой препарата.

Всего на Украине привито от коронавируса 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили обе дозы препарата. Еще 20 тыс. человек получили дополнительную дозу, которая от бустерной отличается тем, что используется для людей с проблемами иммунитета. По результатам совещания также сообщили, что на пограничных пунктах пропуска на территорию Крыма "Чонгар" и "Каланчак" открыты пункты вакцинации и тестирования. Сдать тест на коронавирус можно и на пункте пропуска "Станица Луганская" - на линии соприкосновения в Луганской области.