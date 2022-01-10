Беглов сообщил, что количество нарушений антиковидных требований в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Предприятия сферы общественного питания, торговли и услуг в Санкт-Петербурге в основном соблюдают антиковидные ограничения, в том числе введенное с 2 января требование проверять QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 у посетителей. Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" доля нарушений в этой сфере сокращается.

По словам Беглова, туристы, посетившие город в новогодние каникулы, также соблюдали действующие в Петербурге правила.

"Представители туристической отрасли сейчас анализируют данные по росту въездного потока. Гости Петербурга соблюдают введенные антиковидные ограничения. Со 2 января в нашем городе необходимо предъявлять QR-код во всех учреждениях, предприятиях общественного питания, торговых центрах и магазинах, за исключением продовольственных и торгующих товарами первой необходимости. Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается", - сказал губернатор.

Рейды по выполнению предприятиями общепита, торговли, сферы услуг и общественного транспорта требований постановления правительства Санкт-Петербурга о противодействии распространению коронавируса ежедневно проводят сотрудники комитетов по контролю за имуществом, по промышленной политике инновациям и торговле, а также по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По данным пресс-службы Смольного, в первые дни нового года было проверено 75 магазинов, 24 предприятия общепита и 6 организаций сферы услуг в разных районах города. В семи организациях выявлены нарушения, связанные с отсутствием QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, несоблюдением требований дистанцирования посетителей. В двух магазинах у посетителей не проверялись QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни. Запрет на ночную работу нарушили восемь из сорока проверенных объектов общепита и досуга.

Всего с начала года сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях, сообщила ранее пресс-служба городской администрации.