Аэропорт Крыма начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя принял первые задержанные в понедельник из-за сильного тумана рейсы и в ближайшее время готовится принять остальные, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, были задержаны двадцать четыре самолета на прилет. Задержки некоторых рейсов превышают 10 часов. В пресс-службе ранее сообщали, что одиннадцать самолетов ушли на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар.

"Первые из задержавшихся сегодня по погодным условиям воздушные суда прибыли в аэропорт Симферополь. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регламент работы аэропорта Симферополя продлен на всю ночь для обслуживания всех прибывающих рейсов. "Представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся рейсов. Для размещения пассажиров в аэропорту задействованы залы ожидания международной зоны", - говорится в пресс-релизе.