Самолеты Минобороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана 1 697 человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Самолеты Министерства обороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана в общей сложности 1 697 человек. Об этом говорится в понедельник в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"10 января военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек - граждане России, Венгрии (шесть человек) и Австрии (пять человек), казахские студенты [российских] вузов. Всего 9 и 10 января вывезено 1 697 человек", - указано в сообщении.