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Самолеты Минобороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана 1 697 человек

В частности, 10 января военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Самолеты Министерства обороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана в общей сложности 1 697 человек. Об этом говорится в понедельник в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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"10 января военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек - граждане России, Венгрии (шесть человек) и Австрии (пять человек), казахские студенты [российских] вузов. Всего 9 и 10 января вывезено 1 697 человек", - указано в сообщении.

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