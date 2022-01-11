Власти сообщили, что в городе Елизове на Камчатке закрыли потребность в детских садах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Открытие двух детских садов в 2021 году в городе Елизове на Камчатке позволило закрыть потребность населения в этом виде дошкольного образования, сообщили ТАСС в краевом министерстве образования и науки.

"Правительству Камчатского края в 2021 году удалось решить вопрос с доступностью дошкольного образования в городе Елизове, где открылись два новых детских сада в общей сложности на 410 мест", - уточнили в министерстве.

Новые детские сады в 2021 году были также открыты в удаленном селе Тиличики и в поселке Ключи. Работы велись по нацпроекту "Демография".

Елизово - второй по величине город на Камчатке, расположенный в 30 км от краевой столицы. В нем проживает около 40 тыс. человек.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".