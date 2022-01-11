Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась в первую неделю 2022 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на первой неделе 2022 года по сравнению с последней неделей 2021 года. Это связано с нерабочими днями и каникулами, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На первой неделе 2022 года (03.01.2022 - 09.01.2022) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (52-й) неделей 2021 года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники", - говорится в сообщении.

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в двадцати регионах России, что отмечается в основном за счет взрослого населения и подростков. Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 57,6%, уточняет ведомство.

Также отмечается, что в РФ практически завершена прививочная кампания против гриппа. "Всего в стране привито от гриппа более 68,1 млн человек, что составляет 46,6% от численности населения страны", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле.