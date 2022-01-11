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Школы Южно-Сахалинска переходят на дистанционное обучение из-за циклона

Детсады будут работать в обычном режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Школы Южно-Сахалинска 12 января переведут на дистанционный формат обучения в связи с прогнозируемым подходом циклона. Об этом во вторник сообщили журналистам в администрации города.

"В связи с прогнозируемым прохождением циклона 12 января все школы городского округа "Город Южно-Сахалинск" переводятся на дистанционный формат обучения", - сказали в администрации. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 из 18 районов Сахалинской области. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 12 и 13 января на территории южной и центральной частей Сахалина, а также южной группы Курильских островов (Сахалинская область) ожидаются сильная метель, штормовой, местами ураганный, ветер.

Сейчас в Сахалинской области спокойная теплая погода, местами идет снег. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 17:30 - минус пять градусов.

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РоссияСахалинская область
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