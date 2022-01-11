Более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы в новогодние праздники

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 6 тыс. нарушений обязательного режима ношения масок выявили в московском транспорте в новогодние праздники, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"В период с 31 декабря по 9 января проводился усиленный контроль, выявлено более 6 тыс. нарушений требований санитарных врачей в транспорте Москвы", - сказал Султанов.

По его данным, этот показатель вдвое выше, чем за новогодние праздники 2021 года. Руководитель учреждения призвал пассажиров уважать здоровье друг друга и соблюдать меры безопасности во время поездок на городском транспорте. "Мы наблюдаем динамику роста количества нарушений, связанного с увеличением числа мероприятий и усилением контроля. В прошлом году в праздники было зафиксировано не менее 3 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте Москвы, что в два раза меньше, чем в 2022 году", - пояснил Султанов.

Он отметил, что контроль за соблюдением антиковидных мер продолжится в усиленном режиме на всем транспортном комплексе Москвы.