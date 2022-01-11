В Крыму количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано на уровне марта 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 56 человек, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава. Этот прирост заболеваемости - на уровне показателя 24 марта, когда было зарегистрировано такое же количество случаев заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 января 2022 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 737 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 1 044 человека.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за все время пандемии - 119 102.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму зафиксировали 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель снижается, накануне сообщалось о 66 заразившихся.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января сняли запрет на зрелищные мероприятия в общепите, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения некоторых организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.