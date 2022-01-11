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Вывоз граждан РФ из Алма-Аты возобновится 11 января на прибывших бортах Минобороны

Как сообщили в МИД РФ, регистрация на рейсы продолжается

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вывоз российских граждан из Казахстана во вторник возобновляется в связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолетов Минобороны РФ, регистрация на рейсы в аэропорту Алма-Аты продолжается. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ со ссылкой на российское генконсульство в Алма-Ате.

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"В связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолетов Минобороны 11 января возобновляется вывоз российских граждан. Регистрация на рейсы в международном аэропорту Алма-Аты продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в генконсульстве РФ заявляли, что регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Россию на ближайшее время прекращается из-за загруженности. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что вывоз российских граждан самолетами оборонного ведомства "будет продолжаться до полного выполнения задачи". В настоящий момент в Москву вылетел борт Минобороны с 145 российскими гражданами на борту.

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