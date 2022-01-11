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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что летальность от "омикрона" в России не превысит 0,5%

Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что отследить появление омикрон-штамма в популяции можно по резкому подъему уровня заболеваемости

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что летальность от омикрон-штамма коронавируса не будет превышать 0,5% в России и 0,1-0,2% в странах с более высоким уровнем вакцинации.

"Сейчас очень точно посчитать эту летальность [от омикрон-штамма коронавируса] сложно, это потребует еще времени, но в общем она, скорее всего, не будет превышать 0,5%, и, я думаю, там, где страны привитые, - мы еще недостаточно привитая страна, и должны прививаться - там будет где-то порядка 0,1-0,2% летальности", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Москва-24".

Альтштейн отметил, что отследить появление варианта "омикрон" в популяции можно по резкому подъему уровня заболеваемости. "Вот начнется резкий рост заболеваемости, это будет означать, что у нас минимум 80-90% вируса - это "омикрон", - уточнил эксперт.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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