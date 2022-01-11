Три центра диспансеризации населения появятся в Подмосковье до конца 2022 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центры диспансеризации населения "Здоровье Подмосковью" появятся в Одинцове, Видном и Домодедове до конца 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Центры диспансеризации "Здоровье Подмосковью" появятся сразу в трех округах Подмосковья. Каждый из них сможет принимать до 60 посетителей в смену", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что возведение новых медицинских объектов будет проходить в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Модернизация первичного звена".

"Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов, передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объектов. Построить центры диспансеризации планируется до конца 2022 года", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

По его словам, новые объекты здравоохранения появятся рядом с существующими поликлиниками в Одинцове, Видном и Домодедове. В центрах будут расположены все кабинеты для прохождения как первого этапа диспансеризации у терапевта, так и углубленного обследования узкими специалистами.