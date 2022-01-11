Около 500 млн рублей выделят в Алтайском крае на стройки и ремонт спортобъектов

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Около 500 млн рублей из средств краевого бюджета направят алтайские власти на строительство и ремонт 15 спортивных объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

"На первоначальном этапе краевой адресной инвестиционной программы в настоящее время мы имеем 15 объектов на сумму 360 млн рублей - это стройки и ремонт. Однако в течение года будет ряд корректировок и я думаю, что порядка 500 млн рублей будут направлены. <…> Также предусмотрены и федеральные средства - порядка 80 млн рублей", - сказал Перфильев.

Он отметил, что ближайшая корректировка краевой адресной инвестпрограммы произойдет в феврале и по ее итогам ожидается увеличение финансирования для продолжения строительства ледовой арены в Барнауле.

"Для нас ожидаемым будет появлением в краевой адресной инвестпрограмме объекта по Сибирскому, 52. Для того, чтобы включить его в программу нужна актуальная корректировка необходимого финансирования, которую мы увидим по итогам экспертизы, она должна завершиться в январе", - подчеркнул Перфильев.

По его словам, за счет федеральных средств в регионе планируют закончить строительство трех спортивных объектов - ледовой арены в Бийске и двух спорткомплексов в Барнауле. Их финансирование началось в 2021 году и будет продолжено в текущем году.

Министр спорта региона отметил, что всего по итогам 2021 года в отрасль спорта на Алтае было вложено 2,1 млрд рублей, что составляет 1,5% от бюджета региона. К 2024 году в крае рассчитывают увеличить это финансирование до 2%. При этом в 2018 году расходы на сферу спорта не превышали 0,5% бюджета региона и составляли 500 млн рублей из всех источников.