В заповеднике "Оренбургский" создадут визит-центр

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Визит-центр в заповеднике "Оренбургский" планируют создать в 2022 году на средства, которые выделил в качестве гранта благотворительный фонд "Возрождение природы". Об этом сообщила во вторник на заседании круглого стола в Общественной палате России директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

"Мы получим уже в этом году еще один грант - поддержку от благотворительного фонда "Возрождение природы" на создание визит-центра в заповеднике "Оренбургский". Он появится вместо нашей маленькой и скромной юрты, в которой располагается часть экспозиции", - сказала Бакирова.

Кроме того, в 2022 году планируется создать визит-центр в туристическом центре "Горный дуб", который находится рядом с заповедником "Шайтан-Тау". Директор отметила, что в 2022 году также завершится реконструкция самого турцентра.

О заповедниках Оренбуржья

Государственный природный заповедник "Оренбургский" учредили 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков, расположенных в пяти муниципальных районах Оренбургской области: "Таловская степь", "Буртинская степь", "Айтуарская степь", "Ащисайская степь", "Предуральская степь". Общая площадь заповедника, согласно информации на сайте учреждения, составляет 38 191 га, его создали с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка "Предуральская степь" работает Центр реинтродукции лошади Пржевальского.