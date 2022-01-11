Курорты "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в новогодние каникулы посетили 112 тыс. туристов

ТАСС, 11 января. Более 110 тыс. туристов посетили горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чеченской Республике в новогодние каникулы, рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" под управлением Минэкономразвития России с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го посетили 112 тыс. человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отели на территории Архыза были загружены практически на 100%. В Карачаево-Черкесию гости приезжали в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, а также Ставрополья. "Несмотря на дефицит мест размещения, мы наблюдаем стабильный рост турпотока на курорты Северного Кавказа. Так, например, "Архыз" вновь побил свой рекорд - 5 января на канатных дорогах проехали 9 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития России Сергея Назарова, курирующего развитие СКФО в министерстве.

В 2021 году компания увеличила общий километраж трасс на "Архызе" до 27 км и ввела в эксплуатацию две кресельные канатные дороги: "Аполлон" и "Зеленую планету", а также трассы рядом с ними. Запуск кресельной дороги "Аполлон" на Северном склоне поднял высшую точку курорта до 2 840 м над уровнем моря. Работа "Зеленой планеты" на Лунной поляне и открытие самой длинной на курорте зеленой трассы "Сириус" (1,7 км) позволили разгрузить зону для новичков в туристической деревне "Романтик". Теперь Лунная поляна стала отдельной полноценной зоной катания: там есть сервис-центр со всеми услугами (прокат, ски-сервис, горнолыжная школа, инфоофис, ресторан и детская комната) и трассы всех уровней сложности.

"Каждый год мы стараемся делать наши курорты еще удобнее для гостей. В новогодние каникулы благодаря работе волонтеров, которые выдавали гостям заранее активированные ски-пассы и помогали пополнять их онлайн, нам удалось избежать сильных очередей. И сейчас такие ски-пассы можно взять на инфостойке в "Архызе" - отмечает генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Эльбрус" и "Ведучи"

Что касается курорта "Эльбрус", в праздничные дни самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад. К новому сезону "Эльбрус" расширил тарифную сетку и открыл онлайн-продажи ски-пассов через интернет-магазин на официальном сайте, а чтобы совершать покупки было удобнее, на всех станциях горы подключили бесплатный Wi-Fi. Курорт "Ведучи" тоже стал более популярным: он принял почти на 10% больше гостей, чем год назад. Для горных лыж и сноубордов работают всесезонная трасса, детский и учебный склоны, а перед Новым годом там открылись новые сервисы: три тюбинг-трассы, самые длинные в Чеченской Республике, и домики с баней.