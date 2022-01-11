{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-депутат свердловского Заксобрания подал в суд для отмены итогов выборов в своем округе

Валерий Савельев был кандидатом на сентябрьских выборах в Заксобрание по одномандатному округу №12, но проиграл. Он считает, что результаты выборов нужно отменить из-за нарушений в ходе голосования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области (с 2005 по 2021 год) Валерий Савельев подал иск в суд с просьбой отменить итоги сентябрьских выборов по одномандатному округу №12, в котором он выдвигался и проиграл. Об этом говорится в картотеке Свердловского областного суда.

"Категория дела: об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов. Административный истец Савельев Валерий Борисович", - говорится в картотеке. Ответчиком выступает Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга.

В данном округе на прошедших в сентябре 2021 года выборах в Заксобрание победил Александр Ивачев, который возглавляет свердловское областное отделение КПРФ. На своей странице в Facebook он написал, что Савельев просит отменить результаты выборов по округу из-за нарушений в ходе голосования.

По итогам выборов в одномандатном округе №12 Ивачев набрал 33,62%, за него проголосовали 18 730 человек, Савельев занял второе место с 32,36%, за него отдали голос 18 028 избирателей.

Теги
РоссияСвердловская область
Свердловский губернатор в третий раз привился от коронавирусной инфекции
По словам Евгения Куйвашева, омикрон-штамм не выявлен в регионе, но ситуация может поменяться в любой момент
Читать полностью