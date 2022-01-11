Экс-депутат свердловского Заксобрания подал в суд для отмены итогов выборов в своем округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области (с 2005 по 2021 год) Валерий Савельев подал иск в суд с просьбой отменить итоги сентябрьских выборов по одномандатному округу №12, в котором он выдвигался и проиграл. Об этом говорится в картотеке Свердловского областного суда.

"Категория дела: об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов. Административный истец Савельев Валерий Борисович", - говорится в картотеке. Ответчиком выступает Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга.

В данном округе на прошедших в сентябре 2021 года выборах в Заксобрание победил Александр Ивачев, который возглавляет свердловское областное отделение КПРФ. На своей странице в Facebook он написал, что Савельев просит отменить результаты выборов по округу из-за нарушений в ходе голосования.

По итогам выборов в одномандатном округе №12 Ивачев набрал 33,62%, за него проголосовали 18 730 человек, Савельев занял второе место с 32,36%, за него отдали голос 18 028 избирателей.