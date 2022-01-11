ОАЭ хотят оказывать поддержку детским домам в России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ОАЭ в знак дружбы и взаимовыручки реализуют проекты, направленные на поддержку детских домов в России, эмираты намерены продолжать работу в соответствующем направлении. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По словам главы эмиратского диппредставительства, ОАЭ придают первостепенное значение молодому поколению. "Дети - наше будущее. Исходя из этого, в сотрудничестве с благотворительными организациями ОАЭ, посольством реализуются проекты, направленные на поддержку детей и молодежи, - отметил он. - Реализуя такие проекты, мы хотим внести свою маленькую лепту в огромную работу, проводимую российской стороной в этой области".

Он напомнил, что эмираты оказывают поддержку детским домам, школам и другим учреждениям в России "в знак дружбы и взаимовыручки". "Мы своего рода посредники, передаем детям в России скромные подарки от их друзей из Эмиратов. И мы будем продолжать это делать при поддержке наших российских партнеров", - добавил он.

По словам дипломата, Россия для ОАЭ остается "стратегическим партнером", с которым выстроены "доверительные отношения". Стороны поступательно развивают сотрудничество в различных областях: политической, торгово-экономической, инвестиционной, оборонной, а также в области образования, медицины, энергетики, промышленности и туризма. "У нас большие перспективы для взаимодействия во всех сферах деятельности. В связи с этим, наша работа направлена не только на развитие и укрепление взаимодействия в приоритетных областях, но и на поиск новых перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.

Посол обратил внимание, что особое внимание стороны уделяют направлениям, которые еще больше сближают "дружественные народы и культуры" РФ и ОАЭ. "Например, сферы, связанные с межкультурным взаимодействием, включая гуманитарные направления, сотрудничество в области толерантности, расширение возможностей женщин и молодежи, - продолжил он. - Значимую роль в этом играет взаимодействие между профильными учреждениями наших стран, такими как музеи, библиотеки, архивы, культурные центры, вузы и так далее".

По словам дипломата, по указанным направлениям эмираты уже реализовали в России несколько проектов. "Налажено сотрудничество и прямое взаимодействие, были созданы рабочие группы. У нас большие планы, в рамках которых будут проводиться различные мероприятия как в России, так и в Эмиратах", - резюмировал посол.