Туротрасль Кубани нарастила налоговые отчисления на 25% к допандемийному уровню

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Налоговые отчисления курортной отрасли в Краснодарском крае в 2021 году увеличились на 25% к допандемийному периоду 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник.

"Рост показали и налоговые отчисления - на 25% к 2019 году и на 61% - к 2020. Более 10 тыс. средств размещения по итогам 2021 года приняли порядка 17 млн туристов - на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в 2021 году зафиксировали рост в 1,5 раза объема оказанных курортным сектором услуг по сравнению с 2019 годом, за 10 месяцев этот показатель превысил 125 млрд рублей, по итогам 2021 года Краснодарский край возглавил рейтинг туристической привлекательности регионов России, составленный журналом "Отдых в России" совместно с центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Ранее сообщалось, что в 2022 году, как планируется, курорты Краснодарского края примут не менее 17 млн туристов. 10 января губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона за время новогодних праздников посетили порядка 420 тыс. гостей, что на 4% больше, чем в 2021 году.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019 года: по итогам 2021 года Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.