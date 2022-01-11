В воздухе Москвы зафиксировали снижение концентрации вредных веществ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специалисты "Мосэкомониторинга" зафиксировали снижение уровня вредных веществ в воздухе столицы в период новогодних праздников из-за уменьшения количества автотранспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты "Мосэкомониторинга" проанализировали, как изменилось состояние атмосферного воздуха в период новогодних каникул. В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в целом по городу концентрации оксида углерода снизились в 1,4 раза, оксида азота в 3 раза, диоксида азота в 1,3 раза. Снижение произошло из-за уменьшения количества автотранспорта в городе", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, снизилось и число взвешенных частиц РМ10 в 1,3 раза. В свою очередь концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь, когда в городе запускали множество фейерверков. Рост концентраций взвешенных частиц наблюдался с 22:20 31 декабря до 5:20 1 января, носил кратковременный характер, превышений нормативов РМ10 и РМ2,5 не зафиксировано.

"В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременными эпизодами ослабления в ночные и ранние утренние часы 3 и 4 января, однако загруженность столичных дорог не превышала двух баллов, потому слабые условия рассеивания загрязняющих веществ не повлияли на качество воздуха. По результатам круглосуточного мониторинга зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.