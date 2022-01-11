В Ростове-на-Дону шестимесячный ребенок заразился омикрон-штаммом коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Специалисты выявили у шестимесячного ребенка и его матери из Ростова-на-Дону омикрон-версию нового коронавируса. Как сообщил во вторник на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, это первые не завозные случаи распространения "омикрона" на территории области.

"Хочу проинформировать штаб о выявлении Ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к генноварианту "омикрон". Эти очаги [новый и выявленный ранее в Ростовском государственном медицинском университете] не связаны между собой. Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие родственники не выезжали за границу и не имели контакта с вернувшимися из-за рубежа, а, следовательно, генновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - сказал Ковалев.

Он напомнил, что ранее в регионе выявили завозной случай "омикрона" в общежитии ростовского медуниверситета, он остается на контроле регионального Роспотребнадзора.

Глава регионального Роспотребнадзора добавил, что наибольшее распространение в Ростовской области имеет дельта-штамм, на который приходится 90% новых случаев коронавируса. Версия "альфа" выявляется у 4,1% пациентов, "омикрон" - менее 1%.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов России по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 197 474, выздоровели 179 608 человек, умерли 9 817. Коэффициент распространения инфекции - 0,76. В области ввели ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательную вакцинацию для части населения, в том числе лиц старше 60 лет.