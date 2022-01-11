В Крыму упростят получение льготных лекарств

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Крыма упростят механизм получения льготных лекарств, создав новую схему на примере Симферопольского района, сообщил во вторник в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Прорабатывается вопрос упрощения механизма получения льготных лекарственных препаратов. На примере Симферопольского района будет отработана схема обеспечения льготными лекарствами отдельных социальных групп", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что в Симферопольском районе работают 14 амбулаторий, которые уже с 17 января будут готовы выдавать льготные лекарственные препараты. Также в районе работает три аптеки "Крым-Фармации", еще пять аптек будут открыты до 1 февраля.

Жители Крыма ранее жаловались Аксенову в соцсетях на дефицит льготных лекарств и проблемы с их доступностью. В августе 2021 года глава Крыма поручил до 1 октября ликвидировать дефицит льготных и жизненно важных препаратов. 30 ноября на совещании он сообщил, что средства на закупку лекарств доставлены во все медучреждения Крыма, дефицит полностью ликвидирован.