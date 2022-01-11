Посол ОАЭ заявил, что павильон России на "Экспо-2020" относится к категории экстрабольших

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский павильон на выставке "Экспо-2020" в Дубае относится к категории экстрабольших, его площадь составляет более 4,5 тыс. кв. м. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Павильон России относится к категории экстрабольших. Площадь участка, на котором располагается павильон России, занимает более чем 4,5 тыс. кв. м. Он вошел в число крупнейших экспозиций выставки. Это технологически уникальная конструкция сферической формы, высотой более 25 метров", - сказал он.

По словам дипломата, на протяжении шести месяцев каждый посетитель "Экспо" имеет возможность соприкоснуться с российской культурой, инновациями, творчеством и знаменитым российским гостеприимством. В нем участвуют российские регионы и крупные компании, стартапы из разных секторов экономики, в том числе финансовые, энергетические и технологические предприятия, добавил он. "Российская экспозиция продемонстрирует достижения РФ в цифровых технологиях, таких как искусственный интеллект, робототехника, беспилотный транспорт. Эта идея уже отражена в самой структуре и архитектуре павильона РФ", - подчеркнул посол.

Аль-Джабер напомнил, что 4 декабря 2021 года на "Экспо-2020" состоялась церемония открытия Национального дня России. "Символично, что День России совпал по времени с торжествами по случаю 50-летия образования Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил дипломат.

По словам аль-Джабера, ожидается, что выставка привлечет 25 млн посетителей, при этом 70% посетителей приедут из-за рубежа. "Проведение "Экспо-2020" создаст до 300 тыс. рабочих мест, в том числе 50 тыс. постоянных. В рамках подготовки к предоставлению лучших услуг для посетителей правительство Дубая реализовало множество инфраструктурных проектов, таких как проект по соединению Dubai World Central с аэропортом Аль-Мактум линией метро", - добавил он.

"Что касается культуры, "Экспо" представляет собой редкую возможность донести культуру и наследие эмиратцев в частности и стран арабского залива в целом до народов мира", - рассказал посол.